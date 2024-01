Record di visitatori e followers. Un 2023 di record per il museo

Nuovi programmi dopo un anno di successi. Il museo di storia naturale apre le porte al 2024 con molte idee e progetti da sviluppare e saluta l’anno che si è appena concluso con soddisfazione. Eventi, collaborazioni, nuovi allestimenti: il 2023 – spiega una nota – è stato un anno ricco di avvenimenti ma soprattutto un anno da record: con 73.977 visitatori il museo ha superato anche il precedente primato del 2018, anno in cui aveva accolto ben 71mila persone.

Il pubblico torna così a premiare con la sua presenza le scelte culturali di un museo che fa dell’accoglienza una delle politiche principali. Un riconoscimento che conferma l’impegno del museo e del suo staff, sotto la direzione della professoressa Elena Bonaccorsi, per una crescita continua e un’attenzione particolare ai diversi tipi di pubblici. Nel 2023 il museo ha proposto oltre 50 eventi e iniziative al pubblico tra cui conferenze, laboratori, incontri, visite guidate, corsi di formazione, campi extrascolastici. Eventi dedicati e pensati per un pubblico molto diversificato che comprende adulti, giovani, bambine e bambini, insegnanti e persone con esigenze speciali. Le scuole restano un pubblico privilegiato con un’offerta educativa sempre più ricca e una partecipazione in costante aumento. Il visitatore può trovare così nel museo proposte e modalità di visita sempre diverse e adatte a tutte le esigenze.

Il museo – sottolinea la nota – esce anche dalle sale per incontrare il pubblico: dalle escursioni sulle mura di Pisa alla partecipazione a grandi eventi come il Bologna Mineral Show, il Lucca Bimbi e il Lucca Comics, gli eventi esterni sono una preziosa occasione per incontrare migliaia di persone e raccontarsi fuori dalle mura museali. Si intensifica inoltre il rapporto con il territorio grazie a nuove e consolidate collaborazioni con enti e realtà associative locali, grazie alle quali nascono e si sviluppano nel tempo importanti progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio. Tra i numeri che parlano di questo successo ci sono gli otre 23mila follower sulle piattaforme social Facebook e Instagram. "I numeri testimoniano il grande lavoro fatto nel 2023 da tutte le persone che lavorano nel Museo", dice la direttrice Elena Bonaccorsi.