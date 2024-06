Fa la fila in farmacia, ma alla cassa punta un coltello contro il dottore: “Dammi i soldi”

Pisa, 12 giugno 2024 – Rapina alla farmacia Conticini di via Roma, una delle più conosciute in città. E’ successo lunedì intorno alle 17 quando un uomo ("magro, carnagione scura") è entrato e ha atteso il suo turno. "Stavamo servendo un cliente. Lui ha aspettato, aveva la mascherina bianca – racconta il personale – e una busta in mano dove dentro, si è scoperto, teneva un coltello. Non appena il cliente è uscito, si è avvicinato al mio collega puntandogli l’arma contro. Poi si è diretto dietro al banco ’datemi i soldi’, ha detto".

Come da direttive per evitare conseguenze peggiori, chi era presente ha consegnato il denaro, qualche centinaio di euro. "Quindi, è andato via come se niente fosse". Una scena che è stata ripresa dalle telecamere interne della videosorveglianza, ma anche da quelle del bar vicino. L’uomo, infatti, nei filmati si vede entrare e uscire dal negozio con calma. "Era solo e a piedi". Nei fotogrammi lo si vede con i jeans, la polo grigia e scarpe verdi. Ha una busta bianca di plastica dove nascondeva l’arma all’entrata e dove è stata riposta alla fine.

“E’ la seconda volta che subiamo una rapina. A marzo del 2021, era un sabato sera, e quindi già buio, due uomini stranieri travisati con cappuccio e mascherina, uno era armato di coltello, probabilmente da cucina, ci avevano minacciato e si erano fatti consegnare duecento euro prelevati dalla cassa. Tutto in una manciata di secondi. Erano fuggiti a piedi nelle vie vicine dileguandosi nel buio di una città già semideserta, erano i mesi delle zone rosse e delle chiusure per il covid.

Ma stavolta è stato diverso, "è successo in pieno giorno con i turisti che passavano di continuo, un pomeriggio pre estivo". E a gennaio era stata spaccata "la nostra vetrina". In quest’ultimo caso, però, l’uomo non era riuscito a entrare e non era stato rubato nulla.

In corso le indagini dei carabinieri che hanno già acquisito i vari filmati e che stanno passando in rassegna i profili di persone che hanno precedenti e che possano assomigliare al rapinatore solitario.