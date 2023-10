Rap, compleanno e nuovo brano

Damiano Fagnani che proprio oggi festeggia 18 anni – alunno di una quinta del liceo artistico Russoli – esprime le proprie emozioni attraverso la musica rap. Da tempo, infatti, studia canto e pianoforte alla Scuola di Canto moderno ArteVocale di Sabrina Benvenuti a Nodica. E da circa un anno e mezzo scrive e musica canzoni rap raccontando le sue emozioni, la vita vera dei ragazzi adolescenti e i suoi sogni.

Nell’ultimo anno Fagnani ha pubblicato individualmente su tutte le piattaforme online i suoi cinque brani, facendosi conoscere nella zona con il suo primo brano uscito dal titolo: "Papa del Flow". Circa due settimane fa quindi il neodiciottenne ha firmato un contratto discografico con l’etichetta discografica di distribuzione mondiale "Visory record" di Roma. Il 3 novembre, quindi, uscirà il suo primo brano "La mia tipa" con la distribuzione dell’etichetta discografica. Il brano, come suo solito, sarà accompagnato da un video realizzato da Tommaso Checchi. Mentre il produttore è Elia Francesco Betti. "Auguriamo a Damiano – scrivono amici e parenti in occasione del compleanno – di realizzare in musica tutti i suoi sogni".