Rally-Amo: divertimento per tutti: "Lo sport sia veicolo di inclusione"

Un’iniziativa all’insegna dello sport e dell’inclusione. Si terrà domenica tra Logge dei Banchi, Piazza XX Settembre e Lungarno Galilei l’evento "Rally-Amo" patrocinato dal Comune di Pisa e organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa in collaborazione con l’associazione Eppursimuove e l’Automobile Club Pisa. L’intento della manifestazione è quello di consentire a tutti, a prescindere dalle proprie abilità, di avvicinarsi al mondo del rally.

"Abbiamo accolto con gran favore questa bellissima iniziativa che unisce disabilità e sport - spiega l’assessora Frida Scarpa durante la conferenza per la presentazione dell’evento - perché riteniamo che quest’ultimo sia un importante veicolo di inclusione. Sarà l’occasione per permettere a tutti e, in particolare, alle persone con disabilità, di vivere una giornata all’insegna del rally, offrendo supporto anche alle loro famiglie". Dalle 15 alle 19.30 sarà possibile salire sulle macchine in mostra e, grazie al supporto di piloti esperti, provare i mezzi e fare un giro in auto sul Lungarno Galilei. Inoltre sarà possibile per il pubblico provare un simulatore di guida messo a disposizione dall’Automobile Club Pisa. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, eventuali offerte saranno devolute all’associazione Eppursimuove.

"Manifestazioni come queste rappresentano occasioni importanti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della disabilità e dell’inclusione - sottolinea l’assessora Giulia Gambini - e per promuovere e sostenere la preziosa attività delle associazioni del territorio, impegnate quotidianamente su queste tematiche. Ringraziamo quindi l’associazione Eppursimuove, la Squadra Corse Città di Pisa e l’Automobile Club Pisa per aver organizzato questa importante iniziativa".

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno chiusi al traffico Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo dalle 12.30 alle 20.30, così come tutti gli accessi perpendicolari al lungarno stesso. Sarà istituito il doppio senso di circolazione su via Toselli, da Corso Italia a via dell’Occhio, e l’inversione del senso di marcia di Piazza San Sepolcro e via Flaminio dal Borgo. Per consentire l’uscita dei veicoli dei residenti dalla ZTL Sud, il nuovo percorso da seguire: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via dell’Occhio, via Facchini, piazza Facchini, via delle Belle Donne con uscita sul lungarno Gambacorti. Istituito anche il divieto di sosta sul Lungarno Galilei con rimozione coatta nel tratto compreso tra il Vicolo Da Scorno e piazza XX Settembre.

Stefania Tavella