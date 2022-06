Pisa, ragazza americana di 27 anni cade dalle spallette sul Lungarno Pacinotti

Pisa, 30 giugno 2022 - Una ragazza americana di 27 anni è caduta da una spalletta sul Lungarno Pacinotti. È successo intorno a 00:20 di giovedì 30 giugno in zona Ponte della Vittoria. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Pisa per soccorrere la giovane.

La ragazza, seppur in stato confusionale, ha collaborato con i vigili del fuoco al suo recupero. Portata via in barella, è stata riportata sulla sede stradale del Lungarno Pacinotti e poi affidata alle cure del 118. Le sue condizioni non sono apparse gravi.

Un'altra caduta dieci giorni fa

Non è la prima volta che qualcuno cade dalle spallette sull'Arno. Una decina di giorni fa una 22enne è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo essere precipitata dalle spallette all'altezza del ponte della Fortezza, sempre intorno a mezzanotte e mezzo. La giovane ha riportato lesioni e fratture. Non ancora chiara la dinamica della caduta ma, secondo quanto si è appreso la giovane avrebbe accidentalmente perso l'equilibrio e sarebbe precipitata da un'altezza di oltre 5-6 metri.