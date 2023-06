"Rafforziamo Martinelli con un accordo politico"

Dopo la proposta di creare un gruppo unico di opposizione in consiglio comunale, del segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, ancora nessuna decisione è stata presa. "All’interno del partito ne abbiamo discusso - promette la coordinatrice provinciale di SI, Anna Piu che rilancia la leadership di Martinelli -. Auspichiamo un accordo politico con tutte le forze di centrosinistra, soprattutto in vista delle amministrative del 2024". Il prossimo anno, infatti, andranno al voto importanti comuni della provincia, da Pontedera a San Giuliano Terme, fino alla zona del cuoio. "Saranno 26 comuni in tutto – spiega Piu -. Dovremmo seguire il lavoro fatto a Pisa. Intorno alla candidatura di Martinelli si è creata una mobilitazione eccezionale. Pisa è stato l’unica città in tutta la regione in cui al ballottaggio hanno partecipato lo stesso numero di elettori del primo turno". Merito secondo la Piu, in parte del sindaco rieletto Michele Conti, ma anche del "metodo Martinelli": "È riuscito a fare breccia e in qualche modo a convincere una parte di elettorato" spiega la coordinatrice di Sinistra Italiana. Nonostante la sconfitta, gli animi della sinistra non sembrano essere vinti: "Meglio di così non si poteva fare, sia sul piano delle candidature che della coalizione. Il merito è stato quello di aver creato un tavolo da cui si è costruito prima il programma e da lì si è scelto il candidato" spiega la Piu. Sul tema del gruppo unico, però, la coordinatrice di Sinistra Italiana preferisce non esprimersi oltre: "Tutte le forze politiche stanno ancora facendo i vari e dovuti passaggi interni. Il Pd è un partito con varie sensibilità e molto più grande del nostro, è naturale che i loro processi decisivi siano più complessi. Da parte nostra non viene messa in discussione la figura di Martinelli e anzi credo debba essere rafforzata con un accordo politico delle forze della coalizione". Nel frattempo, la giunta Conti bis è stata annunciata e la stessa Anna Piu promette un’opposizione senza sconti: "È per la seconda volta, la giunta più di destra che la nostra città abbia mai avuto. Il nostro consigliere – ovvero Luigi Sofia, eletto con Sinistra Unita - non sarà da solo, ma avrà un’organizzazione strutturata alle spalle. Faremo iniziative nei quartieri delle periferie dove siamo andati male per rafforzare il legame con la gente, per questo è importante – ci tiene a sottolineare la segretaria provinciale – rimanere tutti compatti".

Enrico Mattia Del Punta