Rabbia-Oratoio: "La sicurezza non interessa"

PISA

Il comitato di quartiere Oratoio e Riglione interviene duramente dopo la decisione di rimandare il consiglio comunale aperto con l’audizione del prefetto e del questore al 2025. "Per loro – si legge in una nota – la sicurezza non è una priorità". La richiesta era stata avanzata dai gruppi di opposizione del centrosinistra (Pd, La città delle persone e Sinistra Unita), ma è stata respinta sia dalla maggioranza che da "Diritti in comune". "Non ci interessano le speculazioni politiche", spiega il comitato, che, dopo l’omicidio di Rezart Arshiaj, ucciso la sera del 6 ottobre a Oratoio, aveva sfilato silenziosamente per le vie del quartiere per chiedere maggiore sicurezza. "Quanto accaduto è molto grave – aggiunge la nota –. Alcune forze di opposizione avevano chiesto di discutere urgentemente il tema della sicurezza pubblica in un consiglio comunale aperto". Richiesta stata respinta e rinviata al 2025. "Non possiamo aspettare – dice il comitato -, i nostri bisogni di sicurezza e il diritto alla serenità devono essere affrontati ora". Una scelta quella di rimandare che spiegano le forze di maggioranza è dovuta alla mancata disponibilità di "date utili per organizzare un dibattito serio su un tema importante come la sicurezza". Per cui, annunciano "lo faremo a gennaio avendo il tempo di invitare questore e prefetto". Ma aggiungono ,"le polemiche ci hanno fatto capire che ci sia un tentativo di strumentalizzare i fatti accaduti, mentre è da evidenziare che il Pd, ci rincorre come sempre su tutto e in maniera goffa, quando per 20 anni ha detto che non c’erano problemi legati alla sicurezza". EMDP