"Quella sera pensai che Lele fosse scappato"

di Antonia Casini PISA "Pensavamo che se ne fosse andato". E’ una testimonianza difficile quella di Stefano Viberti, l’ultimo che (a parte gli imputati per la Procura di Pisa) fu l’ultimo a vedere in vita Emanuele Scieri, il giovane siracusano trovato morto il 16 agosto del 1999 nella caserma Gamerra. Ucciso, per l’accusa, da tre dei suoi ex commilitoni: due (Panella e Zabara) sono a processo in Corte d’assise, il terzo Antico, assolto in primo grado (è stato già presentato appello). In aula, l’operaio (adesso) che è stato definito più volte il super testimone, ricostruisce quell’ora e 15 minuti di "buco" nella sera del 13 agosto di 23 anni fa, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Prima il viaggio di trasferimento da Firenze a Pisa dove fu imposta la posizione della sfinge e l’aria calda agli allievi. "Mi addormentai due volte". Poi, la libera uscita, il giro "in piazza dei Miracoli", la sosta al bar di via di Gello, proprio dove si trova la caserma e dove Viberti sentì pronunciare a Scieri, rivolto a un altro ‘anziano’ laureato: "Ma chi me lo ha fatto fare di essere militare nei parà?". Qui si concentrano le domande dell’avvocato Ivan Albo, che tutela la famiglia Scieri. "Lei dichiarò che Scieri le aveva detto che nonostante fosse più grande, stava facendo volentieri il militare. Non sono in contraddizione le due affermazioni?". "Forse si chiese chi glielo avesse fatto fare in tono scherzoso", risponde il testimone. Quindi il resto del racconto intercalato da tanti quesiti e alcuni "non ricordo". Il rientro dalla porta Carraia, alle 22.15, la sigaretta fumata insieme lungo il viale della caserma e le strade divise dopo le 22.30 proprio all’altezza del casermaggio dove poi fu trovato morto il 26enne tre giorni dopo. "Tirò fuori dal marsupio il cellulare e mi disse che ...