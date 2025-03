Quattro ragazzi e nuove vite a New York

Arriva in libreria "Frammenti di un caleidoscopio", il primo romanzo di Valeria Gallo (nella foto) su un volo, quattro passeggeri e quattro viaggi. Da quando ha imparato a scrivere Valeria non si è mai fermata: ha iniziato con la poesia, sperimentando poi il racconto per arrivare infine al romanzo. E ora siamo al romanzo: al di là dell’oceano c’è una New York pronta a regalare nuove strade da percorrere.

L’aereo è pilotato da Marco, un ragazzo milanese rimasto scottato dalla fine di una relazione e che ha deciso di non innamorarsi più. A bordo c’è Viola, giovane donna di Pisa che parte da sola per festeggiare il suo compleanno. Seduta accanto a lei, Alba, che da Palermo sta volando verso New York nella speranza di recuperare il rapporto fragile con la figlia Luce che studia lì grazie a una borsa di studio. Qualche fila più avanti Diego, dottorando dell’Università di Torino, ripassa senza sosta gli appunti per esporre la sua ricerca durante un importante convegno nel New Jersey.

Un attacco di panico di Alba è la scintilla che fa conoscere Marco e Viola e che li porterà a esplorare la città insieme. Durante i diversi soggiorni, i personaggi sperimenteranno varie emozioni: perdono, delusione, rabbia, e amore che, come vetrini colorati di un caleidoscopio, si incastreranno per nuovi inizi.