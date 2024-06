Quattro giorni di musica e gusto a Ponsacco: tornano i festival musicali del Blues

Ponsacco, 25 giugno 2024 - Musica e gusto tornano protagonisti a Ponsacco con la terza edizione del “Ponsacco Street Festival Rock&Blues”, la manifestazione che unisce musica live e cibo di strada di qualità e “Bluesacco”, imperdibile appuntamento di livello nazionale per gli amanti del blues giunto alla 14 esima edizione. Una quattro giorni, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di International Street Food e Colleventi. “Anche per questa edizione abbiamo cercato di portare sul territorio un'iniziativa in grado di abbinare buon cibo e buona musica grazie alla collaborazione con Blues in The Bag - afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa, Alessandro Simonelli - Come l'anno scorso l'evento avrà un format originale che vedrà il suo main stage in Piazza Valli, palcoscenico delle esibizioni musicali, tutte ad ingresso gratuito, mentre il centro si animerà in tutto il suo splendore con lo street food in Corso Matteotti e l'area giochi per bambini con gonfiabili in Piazza San Giovanni”. “Anche quest'anno il BlueSacco sarà in piazza Valli, la nostra piazza del cuore dove il festival ha preso il via nelle sue prime edizioni - le parole di Maria Ceccanti, direttrice artistica dell'associazione Blues in the Bag - Si esibiranno artisti di livello internazionale, con Luke Winslow King, uno dei migliori chitarristi blues americani, come guest star dell'evento”. “Nel corso di questi anni siamo riusciti ad alzare la qualità degli eventi organizzati sul territorio e iniziative come il Ponsacco Street Festival e il BlueSacco ne sono la dimostrazione - responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - Questi appuntamenti sono ormai un punto di riferimento per le attività del centro e per le tante persone che giungono da tutta la Toscana e non solo”. Da giovedì a sabato, sia a pranzo che a cena, nel centro storico di Ponsacco sarà possibile gustare le specialità di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare ogni palato con la loro ampia offerta di cibo e bevande, piatti della cucina italiana e internazionale e una ricca selezione di birre artigianali. Giovedì 27 ci saranno esibizioni di ballo a ritmo di blues ad accompagnare lo street food, mentre venerdì 28 il Ponsacco Street Food Rock&Blues entra nel vivo con la musica rock dei Glam e prosegue sabato 29 insieme al “BlueSacco”, il festival diventato ormai un punto di riferimento per gli amanti del blues, organizzato dall'Associazione musicale culturale Blues in the Bag con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco e il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Il BlueSacco vedrà sul palco di Piazza Valli dalle 21 i Love Sick, band italiana composta da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi, due multistrumentisti, le cui influenze sono profondamente radicate nel country americano, nel rock'n'roll, nel western e nella musica swing degli anni '40 e '50, accompagnate dal violino e dalla batteria di Alessandro Cosentino. I Lovesick hanno suonato come band di apertura per Ben Harper e Zucchero, Toquiño ed Edoardo Bennato e hanno suonato in grandi festival in tutta Europa, insieme a artisti del calibro di The Offspring, Social Distortion, Walter Trout, Fu Manchu, Orchestra Secondo Casadei e Ten Years After. Lo special guest della 14esima edizione sarà Luke Winslow King, chitarrista, cantante, produttore e cantautore rock&roll in carriera, originario di Cadillac, nel Michigan. Dopo aver trascorso più di 15 anni a New Orleans e aver registrato il suo album del 2008 (Old/New Baby) alla Preservation Hall, è stato nominato "Miglior artista blues" dalla rivista Gambit. Il suo successo del 2018, I'm Glad Trouble Don't Last Always, si sta avvicinando ai 10 milioni di stream su Spotify. Si esibirà insieme a Roberto Luti, membro della sua band e maestro toscano della chitarra slide.