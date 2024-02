Quanto il prodotto impatta sull’ambiente

Lca è un metodo che valuta le interazioni di un prodotto o servizio con l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita, e consente di individuare, descrivere qualitativamente e quantificare gli impatti ambientali ed energetici associati a un prodotto, processo o servizio in tutte le fasi di vita. R-pet (Recycled Pet), invece, è una resina termoplastica appartenente alla famiglia dei poliesteri, comunemente utilizzato per la produzione di bottiglie e bottigliette di bevande. Un nuovo polimero ottenuto attraverso processi di recupero e riciclaggio del comune Pet, che prevedono lo smistamento, il lavaggio, il tritamento e la fusione dei materiali plastici. Il Pet riciclato viene comunemente realizzato e si presta alla creazione di innumerevoli prodotti, con importanti benefici per l’ambiente.