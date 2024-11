Puledri protagonisti a San Rossore. Domenica di corse e... di sorprese

Programma ricco di motivi d’interesse oggi all’ippodromo di San Rossore con tre corse ben dotate: i premi “Ente Parco”, “MISAF” e “Clinica Veterinaria San Rossore”. Un segno distintivo del programma odierno è anche rappresentato dal fatto che tre delle sette corse in programma sono riservate ai puledri, una circostanza che è segno di vitalità del settore poiché sono i puledri, nell’ippica, a rappresentare il futuro. E veniamo alle tre corse di maggiore dotazione. Al referendum del 1993 fu decisa, con il 93 per cento voti, la soppressione del Ministero dell’Agricoltura ma questo è risorto con nomi via, via diversi. Oggi si chiama MISAF, Ministero dell’Agricoltura, della Salute Alimentare e delle Foreste.

Ed è al MISAF, dal quale dipendono le sorti dell’ippica italiana (anche se la chiave di tutto sta in un altro acronimo ministeriale, il MEF, Ministero Economia e Finanze) che è dedicata una delle tre corse di maggiore dotazione del pomeriggio, un ricco handicap sui 1200 metri con nove cavalli al via. Ci riprovano Liborio e Falconetta, entrambi vincitori all’ultima uscita. Oggi, però, hanno peso più impegnativo e dovranno temere soprattutto Boafo Boy.

Una seconda corsa di buona dotazione è l’handicap sui 2200 metri, premio “Clinica Veterinaria di San Rossore”. Nove i cavalli al via con Aramis, Orologia e Manning in discreta evidenza. Quello che al principio era chiamato il “Day hospital veterinario” è una struttura della quale Alfea deve andare orgogliosa. La clinica nacque nel 1989 utilizzando alcuni locali nelle scuderie Alfea e oggi è dotata delle più moderne strumentazioni e metodologie per indagini cliniche. Infine, la terza prova di buona dotazione è il premio “Ente Parco”, condizionata per puledri sui 1500 metri con Zenorione in netta evidenza. Fra le iniziative che caratterizzano le giornate festive è annunciata per oggi la presenza dei dromedari al parco giochi che per un pomeriggio sostituiranno i pony. Al corner food è la giornata american style, cioè degustazione di hod dog, hamburger e birra.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,20, questi i nostri favoriti: I corsa – Ancora Drago, Olfd Hon, Manchester Boy

II corsa – Space Case e Lucky Love III corsa – Love Words, Cavalese, Golden Diletta IV corsa – Zenorione, Brown Lady V corsa – Boafo Boy, Liborio, Falconetta VI corsa – Aramis, Orologio, Manning VII corsa – Ask the Dast, Concept Store,Victoria Stella