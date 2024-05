Puledri noleggiati a Roma per il Gioco del Ponte

Puledri a "nolo". Il Comune prenderà a noleggio i cavalli per il corteo storico del Gioco del Ponte. Li noleggerà per un costo complessivo di 30mila e cinquecento euro (iva inclusa). Il battaglione di equidi, conta 41 cavalli. La ditta che si è aggiudicato questo servizio di noleggio, ha sede a Roma ed è di sicura affidabilità dato che è specializzata "nel noleggio di cavalli per eventi di rievocazione storica e film in costume, ed ha collaborato con produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali, garantendo una efficace esecuzione del servizio richiesto".

Nulla da eccepire dunque anche perché si è sempre detto che il corteo del Gioco del Ponte è spettacolare, degno di un kolossal di Cinecittà e chissà se quei cavalli non siano stati anche protagonisti di pellicole con bighe e galoppate tra cowboy e Sioux. Tutto trasparente, tutto regolare, tutto alla luce del sole, dunque. Al di là delle considerazioni fatte e della curiosità del noleggio dei cavalli, ciò che sorge spontaneo chiedersi, è se fosse stato proprio necessario andar sin sulle sponde del Tevere per trovare dei cavalli per una sfilata di poche ore.

Pisa infatti è terra, paese, città dei cavalli. Senza scomodare il bel libro del giornalista Renzo Castelli, "Il paese dei cavalli (Barbaricina 1830-1980), edito dalla Pacini, la nostra città ha sempre fatto del rapporto con l’ippica, l’equitazione, l’allevamento del cavallo un segno distintivo.

Al di là delle decine di scuderie di San Rossore, ai maneggi ed agriturismi con tanto di turismo equestre disseminati tra i Monti Pisani, San Giuliano Terme, Coltano, e la zona del volterrano, forse si poteva guardare un po’ più entro il nostro territorio. Anche una breve ricerca sul web elenca 23 maneggi sul territorio.

Pochi anni fa, nel 2021 nel Parco di San Rossore si tenne il Campionato mondiale di Endurance che ha visto la presenza di cinque sceicchi e 35 Paesi partecipanti. Come dire, senza voler far sfilare e scomodare stalloni arabi per il corteo, la nostra città il nostro territorio è avvezzo ed è in sella all’ambiente equestre da circa un paio di secoli.

Carlo Venturini