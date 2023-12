’Protezione civile e tanta solidarietà’

Professionalità e spirto di solidarietà in situazioni quasi mai facili.

Il Nucleo Anc-Pc 18 Pisa dell’associazione nazionale carabinieri, nasce a Pontedera agli inizi del 2000 fortemente voluto dall’allora presidente cavalier Antonio Mattera e dal suo vice responsabile Protezione civile Franco Sardelli (nella foto).

Oggi il presidente dell’associazione è il maresciallo Emilio Greco.

Il Nucleo Anc-Pc 18 opera da molti anni sul territorio ampliando e incrementando sempre più le attività formative e specialistiche tra cui il settore radiocomunicazioni, droni, il gruppo ricerca, cinofili, nautico/fluviale, ecc.

Sardelli, quasi sono i vostri compiti principali?

"Il principale compito del Nucleo Anc-Pc 18 è e rimane l’attività di protezione civile, dove quest’anno in coordinamento con il Seov ANC regionale siamo entrati a far parte della colonna mobile per le attività di gestione dei campi in emergenza".

E qui sul territorio?

"A livello locale e provinciale svogliamo attività per gli eventi pubblici nella gestione e regolamentazione aree accesso e servizio antincendio, nonché attività in collaborazione con la polizia municipale".

La vostra è una risposta in situazioni di emergenza a 360 gradi.

"Quando richiesto in occasione di persone scomparse, partecipiamo con il gruppo cinofili e di ricerca anche su tutto il territorio regionale, di cui il responsabile del gruppo cinofili è cav. Alessio Giani".

Il territorio coperto?

"Attualmente operiamo su distaccamenti di gruppi operativi che vanno da Pontedera a Pisa con il coordinatore Gianfranco Lupo, Simone Chiarugi a Ponsacco e Claudio Falchi a Ponsacco".

L. B.