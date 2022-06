Odissea per il volo Pisa-Manchester, scoppia la rabbia dei passeggeri

Pisa, 22 giugno 2022 - È arrivata fino al Daily Mail la disavventura di un gruppo di passeggeri britannici che, aspettando un volo Easyjet da Pisa per Manchester, si sono ritrovati bloccati per un'ora in un corridoio dell'aeroporto , tra l'altro senza l'accesso alla toilette. Secondo quanto scrive l'edizione online del tabloid inglese, «dopo ritardi multipli per il loro volo, i passeggeri sono stati lasciati finalmente liberi, soltanto per sentirsi dire che il loro volo era stato cancellato», «Ogni singola persona che doveva andare a Manchester è stata bloccata in quel corridoio», e «c'erano tre voli EasyJet, con nessuno che organizzasse dove dovevamo andare», ha dichiarato al Daily Mail un passeggero, secondo cui «abbiamo provato a buttare giù un'uscita di sicurezza per dare aria alle persone», mentre «non si è visto alcun rappresentante di EasyJet in tutta questa esperienza».

Secondo quanto si apprende da Toscana Aeroporti, la società che gestisce lo scalo di Pisa, in quella giornata si sono verificati «diversi disservizi» dovuti all'handler che opera per EasyJet, e ad alcuni problemi sugli scali inglesi, per cui il personale dell'aeroporto ha distribuito acqua ai passeggeri in attesa, visto il caldo della giornata.