Prosciutto spagnolo e classico ‘frittino’: a Tirrenia apre il Ristorante Osterino

Tirrenia (PI), 23 luglio 2024 – Hanno scelto la serata della Notte Blu per aprire al pubblico la loro nuova attività nel cuore di Tirrenia, tra via delle Rose e viale del Tirreno. Gli imprenditori Fabio Cosenza e la moglie Gabriela Pinca inaugurano il nuovo Ristorante Osterino con il taglio del nastro alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini, del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani e del presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni.

“Dopo una lunga esperienza nel settore della ristorazione insieme a mia moglie Gabriela abbiamo deciso di investire in un'attività con un format veloce e dinamico - racconta il titolare di Osterino Fabio Cosenza - Un locale smart e alla portata di tutti, pensato per un pubblico giovane, dove la specialità della casa sarà il fritto, utilizzando un olio di qualità brevettato, oltre una selezione di prosciutti importati direttamente dalla Spagna. Grazie alla collaborazione con un carissimo amico. Saremo aperti tutti i giorni dalle 17 fino alle 2 di notte nel periodo estivo, ma garantiremo il servizio tutto l'anno anche sviluppando asporto e consegna a domicilio”.

Esprime “i migliori auguri per l'inizio di questa nuova avventura” il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “L'apertura di un nuovo locale, peraltro in occasione di una manifestazione a cui teniamo particolarmente come la Notte Blu, ci fa immensamente piacere: nuove imprese significano anche maggiori opportunità in termini di accoglienza e vivibilità per il nostro territorio”.

“Salutiamo un nuovo locale nel cuore di Tirrenia, in una zona recuperata grazie alla capacità e alla visione di tutti gli imprenditori di via delle Rose che da anni lavorano insieme per rilanciare questo tratto valorizzando la strada rendendola decorosa, fruibile ed esteticamente molto gradevole” il saluto dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.