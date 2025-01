Pronti ad accendere la Torre: "Tanta energia e passione per illuminarla di rosa"

Il 29 gennaio, a 100 giorni dal ritorno del Giro d’Italia nella nostra città, la Torre si illuminerà di rosa. A precedere la cerimonia di accensione, che farà scattare il conto alla rovescia per un evento che manca a Pisa da ben 45 anni, saranno 100 atleti di spinning provenienti da tutta Italia. "Naturalmente non c’è un collegamento diretto tra lo spinning e l’illuminazione della Torre - ha affermato Barbara D’Onza, amministratrice della società sportiva Fispin -, ma pedalare mette in campo energia sia dal punto di vista fisico che dell’immaginario. Allenandoci produciamo energia e sarà quella stessa energia che, simbolicamente, andrà a illuminare la Torre di rosa".

Un bel modo per preparare la città a un appuntamento tanto atteso come il Giro d’Italia... "Sì, lo spinning nasce dal ciclismo su strada quindi il collegamento tra le due attività è praticamente immediato. Ci sono molti ciclisti che praticano spinning per allenarsi e viceversa ci sono tante persone che iniziano con lo spinning e si spostano poi sul ciclismo".

Sono attesi cento atleti. Da dove arriveranno? "Da tutta Italia, ma anche da altri Paesi europei. Sono in parte componenti dell’Italia spinning team che rappresenta la società Fispin in questa disciplina su tutto il territorio nazionale, in parte sono tesserati che ci seguono abitualmente nell’organizzazione di eventi e fanno parte di quella che viene definita la ‘community dello spinning’, e in generale ci saranno persone venute a conoscenza dell’evento tramite i nostri canali social".

Sarà una bella vetrina anche per lo spinning. "Sicuramente. E’ un’attività che sta crescendo e che negli anni passati ha registrato un boom di iscrizioni. Del resto, è uno sport che risponde bene alle esigenze attuali del mercato del fitness, permettendo di adeguare gli allenamenti alle esigenze specifiche di ognuno e di rispondere a quel bisogno di aggregazione e socializzazione che spinge molti a fare sport".

E il 29 l’appuntamento sarà in una delle piazze più belle d’Italia. "Questo per noi è un grande onore. Siamo abituati a organizzare eventi sul territorio, ma poterlo fare in piazza dei Miracoli rappresenta un valore immenso. Ci aspettiamo una partecipazione numerosa e un’atmosfera davvero unica".