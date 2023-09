Progetto gioco a Pisa: un appello alla Regione

Da circa 20 anni, in ospedale, nel reparto pediatria, esiste un servizio che si chiama Progetto gioco in ospedale, che consiste in attività ludiche coordinate da medici, infermieri e da un’educatrice formata ad hoc. Da tempo però essendo scaduta la convenzione che disciplina il progetto le attività sono sospese e ora il Kinzika Group si rivolge alla Regione per chiedere di sbloccare i finanziamenti necessari a ripristinare il servizio rivolto ai piccoli pazienti. "Nel reparto di oncologia pediatrica - sottolinea il gruppo di tifose nerazzurri da anni attivo anche nella solidarietà - i clown dottori svolgono ugualmente l’attività a titolo completamente gratuito. Chiediamo però alle istituzioni una risposta in tempi brevi: il 24 giugno scorso, secondo quanto ci hanno riferito le persone coinvolte nel progetto, il Comune aveva promesso di stanziare 5 mila euro per tamponare la situazione, ma il finanziamento non è ancora stato attivato. Abbiamo scritto una mail al presidente della Regione, Eugenio Giani, mettendo in copia i vertici dell’Aoup e il sindaco Michele Conti, che è anche il primo responsabile della salute dei suoi cittadini, e ci aspettiamo che finalmente questa situazione sia superata i bambini ricoverati in questi reparti possano tornare finalmente a sorridere".