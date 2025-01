Professionista del verde. Ecco un corso gratuito

Un corso di formazione su manutenzione giardini, aiuole, spazi verdi. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse dell’Attività 4.f.4 – "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" – Priorità 4 – "Occupazione giovanile" del Pr Fse+ Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Si tratta di un percorso formativo, inerente manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi. Focus sul contesto socioeconomico del territorio e complementarietà con le azioni regionali finalizzate all’inserimento lavorativo. In affiancamento alle competenze tecniche acquisite, al termine di ogni percorso sarà realizzata una Uf denominata il mondo del lavoro che ha l’obiettivo di fissare le informazioni sul settore professionale di riferimento sul territorio.

Scadenza iscrizioni il 23 gennaio. Requisiti: età 18-34, disoccupati, inattivi. Per informazioni 050/876367. (Fonte Informagiovani Valdera).