Prodotti enogastronomici del Parco di Migliarino: innovazione e tradizione

Vini marini e miele di spiaggia, sono solo alcuni dei prodotti realizzati all’interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Spesso e volentieri si dimentica che la città di Pisa si trova a pochi chilometri da un meraviglioso parco naturale, che ospita al suo interno numerose aziende agricole i cui prodotti rappresentano dei veri e propri tesori gastronomici. L’obiettivo del progetto “Vicino... al parco“ è proprio quello di valorizzare queste realtà, portando i loro prodotti prima di tutto in città e poi... chissà.

Ma in cosa consiste precisamente questa iniziativa? Si tratta di un progetto di innovazione digitale volto alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali prodotte nel Parco per una crescita sostenibile a tutela della biodiversità di tutto il territorio. I prodotti di 7 aziende sono stati accuratamente selezionati e abbinati fra loro per andare a creare dei “cesti“ in cui racchiudere i sapori caratteristici del Parco. "Se siamo riusciti a mettere dentro il “cesto” questi eccezionali prodotti è grazie a un lavoro di squadra – racconta Tommaso Pardi, coordinatore del progetto e co-fondatore di NegozioVicino.it marketplace sostenibile made in Pisa dove sarà possibile acquistare le tre tipologie di “ceste“ – Il nostro obiettivo è quello di aiutare produttori e agricoltori a digitalizzare i propri prodotti, seguendo i vari processi e le spedizioni e portandoli online con una logica diversa da quella del “prezzo più basso”, puntando invece sulla loro unicità, territorialità, e qualità".

Per far conoscere alle persone questi straordinari prodotti però era necessario anche un punto vendita fisico, dove far assaggiare e... innamorare: una ’missione’ per cui è stato scelto il Caffè Postò. "Questo è un luogo da dove passano turisti da tutto il mondo, sarei onorato di essere la “vetrina” dei sapori locali", racconta Andrea Quintini, proprietario del locale. Presente alla presentazione del progetto anche il presidente dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Lorenzo Bani, il quale ha dato il suo pieno appoggio al progetto affermando la necessità di iniziative come questa, che dimostrino che il Parco non è solo un’inestimabile riserva di biodiversità, ma anche una realtà ricca di risvolti imprenditoriali.

I veri protagonisti del progetto sono però i produttori, che hanno creduto in questa idea di “portare vicino” a tutti le loro eccellenze: Azienda agricola corte Giusti, azienda agricola Pedrazzi, Sapori Mediterranei – Donatella Baldi, società agricola Pan di Terra S.S, Grassini Pinoli Srl, Tenuta Mariani, apicoltura LE Regine dI Parrana San Martino.