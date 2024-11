Processo crac de L’Unità. Assolto Antonio Mazzeo

"La sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste emessa oggi dal Tribunale di Roma su richiesta del pubblico ministero, di cui sono molto felice, mette in luce la correttezza del mio operato in tutte le attività prese in esame dagli organi inquirenti in questi cinque lunghi anni". Lo ha detto, pubblicando un post sulle pagine social, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, commentando la sentenza di assoluzione pronunciata ieri dal Tribunale di Roma per il processo che lo vedeva tra gli 8 imputati per il crac del quotidiano l’Unità. Per quel rinvio a giudizio l’esponente del Pd fu anche inserito, a soli dieci giorni dal voto, nella lista degli impresentabili stilata dalla commissione antimafia in vista delle scorse elezioni europee alle quali era candidato.

"La decisione dei giudici ha infatti confermato - ha aggiunto Mazzeo - la mia completa estraneità alla vicenda che ha poi portato alla dolorosa chiusura e al concordato preventivo del quotidiano l’Unità di cui, per sei mesi, ero stato membro del Consiglio d’amministrazione. Ai miei avvocati, Enrico Marzaduri e Nicola Pignatelli, e alle tante persone che in questi mesi e anni mi sono sempre state vicine voglio dire una volta di più, dal profondo del cuore, grazie".

Il presidente del consiglio regionale toscano si è poi rivolto direttamente ai followers delle sue pagine social: "La fiducia è il dono più prezioso che si possa ricevere e tutte e tutti voi non avete mai smesso di dimostrarmela. Non avete idea di quanto sia stato importante sapere di non essere solo ad affrontare questo cammino e questa salita". I giudici hanno fatto cadere le accuse con la formula "perché il fatto non sussiste" anche per l’imprenditore Renato Soru, ex governatore della Sardegna e socio de l’Unità dal 2008 al 2015. Mazzeo era invece stato consigliere di amministrazione del quotidiano per sei mesi, dal 13 luglio 2012 al 5 febbraio 2013, su indicazione del socio di maggioranza Maurizio Mian.