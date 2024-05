Prevenzione oncologica gratuita con la Fondazione Ant

Pisa, 29 maggio 2024 - Continua a Pisa il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT, dedicato ai cittadini del territorio. Dopo le prime due giornate di Progetto melanoma, in cui sono state offerte alla popolazione 48 visite dermatologiche gratuite per la prevenzione dei tumori della pelle, giovedì 6 giugno sarà la volta del Progetto Mammella ANT. Saranno disponibili 16 visite senologiche gratuite con ecografia mammaria dedicate alle donne residenti a Pisa e nei Comuni della Provincia Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile: 1 donna su 8 viene colpita da questa malattia nel corso della vita. La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere questa malattia. La diagnosi precoce del tumore della mammella ha lo scopo di intercettare la malattia nella sua fase preclinica, cioè prima della comparsa dei segni e dei sintomi ed è per questa ragione che è essenziale sottoporsi periodicamente a controlli clinici specialistici e strumentali, indicati sulla base dell’età e/o delle necessità del caso. Le visite si terranno negli studi medici della Misericordia di Pisa, in Via Gentile da Fabriano 1. Per accedere agli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione online, a partire dal 30 maggio, dalle ore 10,00 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/ Grazie all’impegno del gruppo di Volontari che ha dato vita alla nuova Delegazione ANT di Pisa e alla sinergia con vari soggetti del territorio pisano, il 2024 vede un notevole aumento del numero di visite messe a disposizione da ANT per i cittadini che vivono nel territorio pisano. E’ una grande soddisfazione poter annunciare il programma di prevenzione oncologica gratuita ANT per il Progetto Mammella per le cittadine di Pisa per quest’anno – ha dichiarato Pietro Augello, Delegato ANT Pisa – Da qualche mese io e un gruppo di Volontari, donne e uomini speciali, sensibili nell’intercettare un bisogno e capaci di mettersi al servizio della comunità, ci siamo attivati per dare vita a una nuova Delegazione ANT a Pisa, che possa ampliare le attività di prevenzione oncologica gratuita di ANT nel nostro territorio. Anche a Pisa possiamo soddisfare le esigenze di vicinanza alle persone, organizzando iniziative di prevenzione oncologica, grazie al contributo di ognuno di noi. Vorrei ringraziare la Misericordia di Pisa che ha accolto subito la nostra iniziativa di prevenzione gratuita nei propri ambulatori. Naturalmente non ci fermiamo qui: nel secondo semestre renderemo disponibili altre giornate di visite gratuite, con l’Ambulatorio Mobile ANT- Bus della Prevenzione che farà tappa a Pisa nel mese di ottobre. Visitando la sezione Visite di prevenzione oncologica sul sito ant.it/toscana sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione online delle sessioni di prevenzione organizzate sul territorio. Ogni mese poi, sulla stessa pagina, sarà pubblicato il calendario completo delle giornate organizzate nella nostra regione. Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT, 3031 pazienti. Tale attività è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

M.B.