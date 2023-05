Presi i ladri dei negozi in centro Arrestati dopo colpo in via Mercanti

di Saverio Bargagna

Terzo principio della dinamica: a ogni azione corrisponde una reazione. La risposta delle forze dell’ordine – nello specifico della polizia – è ben chiara: dopo giorni di polemiche per i furti nei negozi del centro storico lato Tramontana (con il noto caso di "Quick moda" che ha esposto in vetrina la foto del delinquente seriale), ecco la reazione. Grazie all’intensificazione dei controlli nel quartiere due ladri di origine senegalese sono stati catturati in flagranza di reato dopo aver sfondato la vetrina di "Garage" in via Mercanti con un tombino. Un segnala chiaro dalle forze di polizia.

Il fatto è esemplificativo. Sono le 5 del mattino e siamo in via Mercanti, traversa del Borgo. Una signora è svegliata dal trambusto in strada e allerta il 112. Due ladri stanno sfondando la vetrina del negozio "Garage" al civico 29 con un tombino rinvenuto in strada che viene usato come ariete.

Quando le pattuglie disponibili convergono sul posto i due soggetti stanno già scappando verso Corso Italia con l’intento di raggiungere la stazione e fuggire in provincia dove abitano. Indossano i cinque giacconi da 250 euro ciascuno e cercano di far perdere le proprie tracce. Ma la loro corsa viene interrotta dagli agenti. Fermati e arrestati i due giovani senegalesi – regolari sul territorio – sono anche leggermente feriti dalle schegge di vetro causate della vetrina in frantumi. Così entrambi vengono arrestati: il primo è un 19enne residente a Santa Croce sull’ Arno, con precedenti per stupefacenti mentre il secondo un 25enne incensurato residente a Empoli. Tutti e due sono accompagnati in Questura con l’accusa di furto aggravato in concorso. I giubbotti, invece, vengono riconsegnati al titolare del negozio che ha ringraziato la polizia.

I due ladri, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, sono stati scortati ieri mattina in Tribunale per la direttissima, dove il giudice ha convalidato l’arresto e – a seguito della richiesta dei termini a difesa –, ha rinviato l’udienza. Il 19enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla stazione carabinieri di Santa Croce mentre il 25enne è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Empoli. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per l’irrogazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, a firma del Questore, per 3 anni.