Premio Il Delfino, c’è il bando della terza edizione

E’ uscito il bando per la terza edizione del concorso il Delfino Giovani promosso dalla Pro Loco Litorale Pisano. Lo straordinario successo delle prime due edizioni autorizza a prevedere una massiccia presenza di lavori. Il concorso è riservato agli alunni delle quinte classi di scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado del Comune di Pisa. Il premio il Delfino Giovani è costituito da due sezioni e relative sottosezioni. Sezione A, scuole secondarie di primo grado. A/1 racconto sul tema “Un ricordo indimenticabile”, B/1 “Il mio rapporto con il mare”. A2 Poesia classica: A tema libero, B con scenario il mare, A/3 Poesia nascosta e visiva: caviardage, acrostico, calligramma su tema libero o con scenario il mare. Sezione B, scuole primarie (classi quinte). B1 racconto con tema libero, B2 poesia con tema libero o con scenario il mare, B3 poesia nascosta e visiva (caviardage, acrostico, calligramma con tema libero o con scenario il mare). Gli elaborati possono essere singoli, di gruppo o di classe e devono rispondere ai requisiti di struttura e di trasmissione specificamente indicati nel bando. La scadenza per la presentazione dei lavori è venerdì 21 marzo, giornata mondiale della poesia. L’iscrizione al bando di concorso è gratuita per tutte le sezioni. Il comitato organizzatore è composto dal consiglio direttivo della Pro Loco presieduta da Luigi Zucchelli. La giuria è così composta: Silvia Marini (presidente), Stefano Barsantini, Maria Bertelli, Letizia Gagliardi, Franca Masi, Laura Orlandini, Michela Palla, Rosa Pardi, Patrizia Pippi, Iole Spadea, Francesca Zucchelli. La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 28 maggio al Grand Hotel Golf di Tirrenia.