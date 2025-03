Premio Gentilezza nello sport al Dream sitting volley

Pisa 25 marzo 2025- Da venerdì 27 a domenica 30 marzo Pisa ospiterà la Champions cup women di sitting volley. Le atlete della Dream sitting volley di Pisa parteciperanno alla competizione e verrà loro conferito il Premio Costruiamo gentilezza nello sport con numerose motivazioni: per credere nello sport come veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione, riconoscendone un ruolo sociale fondamentale, che accresce il senso di responsabilità attraverso la comprensione delle regole sociali e civili e sensibilizza al tema della “diversità”, per vivere con impegno e dedizione lo sport come strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone con disabilità, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere e non come ostacolo e impedimento, per aver dimostrato che con volontà, passione e impegno si possono raggiungere risultati eccezionali, fungendo da esempio per il mondo sportivo ma non solo, perché tenacia e forza d’animo sono un esempio di vita per tutti: con volontà e sacrificio, nessun traguardo e nessun obiettivo è precluso.

Il premio Costruiamo Gentilezza nello sport nasce nel 2021 da un’intuizione degli ambasciatori di Costruiamo Gentilezza Gaia Simonetti e Luca Nardi. Il primo premio a essere stato riconosciuto è stato a Gugliemo Vicario, portiere dell’Empoli e della Nazionale Italiano, per avere ospitato una famiglia con bambini di profughi Ucraini, in fuga dalla guerra nella propria abitazione. È un premio “simbolico”, ma dall’alto valore sociale, riconosciuto per meriti, a chi ha costruito pratiche di gentilezza significative per il bene comune, mettendo al centro bambini e ragazzi, diventando un esempio di “costruttore di gentilezza”. A Pisa hanno ricevuto il Premio Filippo Macchi, Christian Volpi,il Pisa Sporting Club e il Cittadella Calcio e Special Olympic Italia. Il Premio sarà consegnato venerdì 28 marzo al termine della partita delle 17,15 dall'Ambasciatrice Germana delle Canne con una delegazione dell' IC V.Galilei di Pisa, prima comunità scolastica costruttrice di gentilezza.