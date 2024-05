Premio Donna Impresa. Un poker di eccellenze. Resilienza, costanza e tenacia multitasking

Una festa per le donne, maestre di stile, passione, volontà. Torna per il quarto anno consecutivo il premio Donna Impresa, organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio della Regione Toscana e il contributo di Banca di Pescia e Cascina, Grassini Impianti, DevItalia Telecomunicazioni, Edilcomes, Iperstudio, Daniela Pretini, Scuola di Danza Elsa Ghezzi, Evinco Group e Foto Ottica Giovanni Allegrini. Nella suggestiva cornice della Domus Comeliana, sabato pomeriggio sono state premiate quattro donne imprenditrici di Pisa e provincia e le loro attività, simbolo di resilienza e di costanza nella realizzazione di un sogno, con all’interno un premio ai 60 anni di carriera. Le premiate hanno ricevuto quattro opere uniche appositamente create dallo scultore Paolo Vannucchi. Ecco le premiate: Laura Torri e Susanna Graziani di Soft House di Perignano, Daniela Giusfredi di BB Maison, Barbara Simoncini del ristorante Lo Scopiccio di Perignano e un premio speciale ai 60 anni di attività per la scuola di danza Elsa Ghezzi, ritirato dalla direttrice Stefania Zucchelli. "Uno dei grandi temi di attualità del nostro Paese è la pari opportunità - ha affermato il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi- purtroppo la percentuale delle donne lavoratrici è molto bassa, ma Pisa e la sua provincia rappresentano un’eccellenza nella presenza al femminile anche nelle cariche istituzionali e legate al mondo della cultura, da qui dobbiamo lanciare un messaggio positivo". La premiazione è stata contrappuntata dagli interventi di quattro relatrici d’eccezione, che hanno raccontato le loro esperienze di vita e di professione: il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il Capo Gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti, la Direttrice generale della Scuola Superiore Sant’Anna Alessia Macchia e il segretario generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Cristiana Martelli. "Questa è la festa delle donne imprenditrici sul territorio" ha affermato la presidente del Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo. "con le relatrici affrontiamo alcuni degli argomenti di maggiore interesse per il mondo dell’imprenditoria femminile, che oggi vogliamo onorare e festeggiare". Presente anche l’assessore regionale Alessandra Nardini che ha sottolineato l’importanza di "liberare" il talento delle donne, divise e in perenne equilibrio tra famiglia, lavoro e presa in carico delle persone più deboli della famiglia.

Alessandra Alderigi