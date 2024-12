Premiazione atleti pisani 2024: celebrazione a Palazzo Gambacorti

Si è svolta nella storica cornice della sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la cerimonia di premiazione dedicata agli atleti pisani che hanno brillato nel 2024 conquistando importanti risultati nelle loro discipline sportive. L’evento è stato presieduto dall’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha voluto esprimere gratitudine e riconoscenza verso gli atleti, le loro famiglie e le società sportive che li supportano.

"L’amministrazione vuole premiare in una sala che rappresenta la democrazia cittadina, le eccellenze del nostro territorio, gli atleti, i genitori che fanno tantissimi sforzi per stare accanto ai propri ragazzi accompagnandoli in un percorso di crescita - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. E’ anche occasione per premiare le associazioni sportive del territorio per un momento che speriamo possa diventare un appuntamento fisso".

Tra i protagonisti della giornata, le società sportive del territorio che, grazie all’impegno quotidiano, hanno portato gli atleti pisani a distinguersi in competizioni nazionali e internazionali. Dal Dream Volley Pisa alla Ritmica Cierre Pisa, passando per il Centro Universitario Sportivo (Cus Pisa), la Canottieri Arno, il Pisa Scherma, l’Asd Senshi Team, il Gruppo Sportivo I Passi, l’Asd Frecce Pisane e molte altre, ogni realtà ha contribuito al successo collettivo e al prestigio della città.

Gli atleti premiati, circa 130 in totale, hanno raggiunto traguardi significativi in diverse discipline, dal nuoto alla scherma, dal canottaggio alla pesca sportiva, dal tiro a volo alla ginnastica ritmica. Alcuni hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, come i campioni europei e mondiali, mentre altri hanno eccelso in competizioni nazionali, dimostrando il valore dello sport pisano sia a livello amatoriale che professionistico.

"Lo sport è un volano formidabile, una macchina valoriale che mette in moto tante energie e tocca tanti settori della società - prosegue l’assessore Scarpa -. È, ad esempio, un grande generatore di solidarietà ma anche di economia, di inclusione e di aggregazione per i giovani e non solo. Oggi abbiamo voluto rimarcare questi aspetti per valorizzare l’importanza del settore per tutta la nostra comunità pisana".

Il successo degli atleti pisani è il risultato di un ecosistema in cui talento, passione e dedizione si uniscono per raggiungere grandi obiettivi, confermando l’impegno delle società sportive cittadine di procede in sinergia con l’amministrazione comunale per un momento che potrebbe anche divenire consuetudine in futuro.