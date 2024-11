Pratica sportiva. Ecco il bonus del Comune

Il Comune di Cascina mette a disposizione 30mila euro per supportare le famiglie nella spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della retta sportiva da settembre a dicembre 2024. Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 2 dicembre 2024. "La nostra amministrazione – spiega l’assessora allo sport Francesca Mori – riconosce lo sport come strumento che favorisce lo sviluppo psico-fisico delle persone, l’inclusione sociale, l’apprendimento delle regole e il rispetto dei ruoli, il fair play la necessità dell’impegno e della fatica in collaborazione con i compagni di squadra. E abbiamo deciso di avviare un progetto volto a supportare le stesse grazie al riconoscimento di contributi economici". Destinatarie della misura sono le famiglie con reddito ISEE 2024 non superiore a 15milao, con contributi per la spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della retta sportiva da settembre a dicembre 2024, in favore dei propri figli minorenni residenti a Cascina. I partecipanti all’avviso potranno presentare istanza di adesione per 2 figli minorenni al massimo. I contributi che il Comune di Cascina riconoscerà alle famiglie saranno erogati per un massimo di 150 euro a figlio e di 300 a famiglia.