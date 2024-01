’Pompieropoli’ e solidarietà. Spettacolo con i vigili del fuoco

La Befana a Cascina porta regali importanti, che parlano di solidarietà. Torna il tradizionale appuntamento organizzato dai Vigili del Fuoco con l’amministrazione comunale, per la gioia dei bambini e non solo, un evento che ha un fine benefico: aiutare l’associazione Team Deri Sla. Sarà uno show fatto di musica, luci e fuochi d’artificio con la vecchietta più famosa del mondo pronta ad essere ancora la protagonista indiscussa della festa. "Una festa per le famiglie, con attività per i più piccoli sin dalla mattina – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – evento reso possibile grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e della Pro Loco di Cascina, Unicoop Firenze, Sogefarm Farmacie Comunali Cascina e di tante associazioni cascinesi". Rosaria De Rosa e Sabrina Sighieri del Team Deri Sla hanno spiegato cosa faccia l’associazione cui è devoluta la raccolta fondi, utile a sostenere l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto dei malati di Sla: "Il nostro obiettivo è quello di realizzare i sogni dei malati di Sla. Queste persone si affidano a noi: con l’aiuto di medici rianimatori e infermieri facciamo di tutto per poter regalare loro ancora una volta spensieratezza, gioia e allegria, cercando di far dimenticare la malattia anche se solo per poco tempo. Ci auguriamo che con la Pro Loco di Cascina sia solo l’inizio di un percorso e che la collaborazione con i Vigili del Fuoco della sezione di Cascina continui ad essere sempre proficua". Alla presentazione sono intervenuti anche Luigi Armani (presidente dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco), Franco Scirocco (Capo Distaccamento VVF Cascina), Simone Perini (Pro Loco Cascina), Marco Ruocco (Sogefarm) e Carlo Antonio Perna (Sezione Soci di Cascina Unicoop Firenze), il vicesindaco Cristiano Masi e l’assessora Bice Del Giudice.

Si inizia alle 10 in piazza dei Caduti per la Libertà che si trasformerà nel set ideale per ospitare "Pompieropoli", con i bambini che potranno cimentarsi in giochi e percorsi ad hoc come un vero vigile del fuoco, per ricevere poi il diploma di pompiere per un giorno. Il momento clou è previsto per le 17.30, quando la Befana si calerà giù dalla Torre dell’Orologio, a seguire la simpatica vecchietta e le sue aiutanti consegneranno le calze ai bambini e alle bambine intervenuti alla festa.

Alessandra Alderigi