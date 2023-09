Polizia: Curcuruto in Questura, Ghilli a Volterra

PISA

Due nuovi commissari in servizio alla Questura di Pisa diretta dal questore Salvatore Salvo. Si tratta del dottor Andrea Curcuruto che, dopo un anno alla guida del commissariato di Volterra, prende servizio a Pisa con l’incarico di vice responsabile dell’area gestionale per le esigenze dei servizi tecnici della Questura. Nuova dirigente del commissario di Volterra è la dottoressa Eva Ghilli, originaria di San Dalmazio, frazione di Volterra, diplomata nel 1986 al liceo Carducci della città etrusca e un’intera carriera in polizia con il primo incarico come agente alla Questura di Torino dove ha prestato sercizio fino al 2007. Il commissario Curcuruto è nato nel 1990 e si è laureato in giurisprudenza all’Università di Catania dove ha conseguito anche il diploma di specializzazione per le professioni legali. Ha prestato servizio alla Direzione distrettuale antimafia di Catania, è avvocato e nell’ambito del 109° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato ha conseguito il master in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza alla Sapienza di Roma. Il commissario Ghilli nel 2014 ha superato il concorso per sovrintendente e nel 2017 quello per ispettore. Laureata in scienze polititiche, nel 2018 ha superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato e frequentato il 108° corso di formazione per commissari.