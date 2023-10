Pluto e il Denaro: al via la stagione l’arte dei sogni

Protagonista del Pluto, l’ultima commedia di Aristofane, è il Denaro. Fino a ora nelle commedie erano comparsi tutti personaggi che avevano a che fare con il denaro, ma mai il Denaro in persona. E’ con questo brillante adattamento dell’opera greca che la compagnia I sacchi di Sabbia debutterà con “Pluto” domani alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, in piazza della Stazione 16, inaugurando la stagione del Teatro pisano dal titolo “L’arte dei sogni”. Da quasi 30 anni una delle realtà più significative della Toscana teatrale, premio Ubu Speciale nel 2008, impegnata nella rilettura di grandi classici in chiave “pop-arguta”, I Sacchi di Sabbia portano in scena un testo di sconvolgente modernità e ironica leggerezza, grazie anche alla maestria dei suoi interpreti Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri e Enzo Illiano, in una coproduzione con la Compagnia Lombardi-Tiezzi e in collaborazione con Kilowatt, Armunia e Francesco Morosi. Solo un teatro simbolico come quello di Aristofane poteva introdurre un simile personaggio-allegoria – Pluto, il dio della ricchezza – costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì 16-19 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.