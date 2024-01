Pizze a cuore e tante coccole. La Spigolatrice primo locale gentile

In un mondo, molto social, dove vincono le recensioni feroci e le risposte ancor più rabbiose, a Pisa è nata la prima pizzeria della gentilezza. E’ la storica Spigolatrice di Porta a Lucca dove il titolare Vittorio Mandola (ristoratore da 40 anni) ha firmato un patto venerdì sera con l’ambasciatrice di Costruiamo gentilezza, professoressa Germana Delle Canne. Un menù dedicato e tante parole cortesi da dedicare ai clienti. Pezzo forte, "la pizza a forma di cuore (che ha lo stesso prezzo delle tonde, ndr) per diffondere gentilezza", spiega il proprietario. L’idea è nata nel torinese dai bambini dell’istituto comprensivo di Caselle e si sta diffondendo. L’associazione di promozione sociale Cor e Amor, nel progetto nazionale Costruiamo gentilezza, ha sviluppato il menù "Pizza & gentilezza".

Costruiamo gentilezza è arrivato a Pisa nel 2023 con la sottoscrizione del patto da parte della dirigente scolastica Rossana Condello dell’istituto comprensivo Galilei di Pisa e con l’insegnante e e ambasciatrice Delle Canne, le associazioni Kinzica eventi group, i Talenti autistici, Avis provibnciale Pisa, coordinamento etico dei Caregivers e App diventate comunità costruttirici di gentilezza. A Pisa è stato nominato da poco l’assessore alla Gentilezza, Riccardo Buscemi. "Alla Spigolatrice le maestre della Parmini si sono incontrate per passare una serata di confronto e giochi, come quello Dei pacchi, una consuetudine", racconta Delle Canne. "Un’occasione per sottoscrivere il patto".

Antonia Casini