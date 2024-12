Pizza pisana e tradizione locale: inaugurazione per “Uscio e Bottega”

Pisa, 20 dicembre 2024 – Uscio e Bottega, la nuova pizzeria di Cristiano Marrese e Luca Pieralli, ha ufficialmente aperto le sue porte in via Mercanti 20, nel cuore di Pisa: “Questo progetto rappresenta una nuova sfida, abbiamo voluto dare qualcosa in più alla città - dichiara Cristiano Marrese - La pizzeria, completamente nuova, si distingue per un’offerta che unisce qualità e innovazione, con un menù che esalta la pizza pisana e i prodotti tipici toscani”.

L’ambiente si presenta come un luogo accogliente, arricchito da suggestive raffigurazioni di Pisa realizzate dall’artista Sonia Marrese: “Queste opere conferiscono al locale un tocco artistico e raffinato, permettendo agli ospiti di scoprire la città attraverso lo sguardo dell’artista” afferma Cristiano Marrese.

Un progetto in fase di realizzazione da tempo, come sottolineato dall’imprenditore Luca Pieralli, che mette in evidenza l'importanza di offrire un'esperienza gastronomica fruibile anche in orari non convenzionali: “Abbiamo individuato questo locale già da tempo e, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida. Nel menù abbiamo incluso anche le schiacciatine, ognuna delle quali prende il nome da uno dei quartieri di Pisa, offrendo un ulteriore legame con il territorio. Inoltre, abbiamo scelto di rimanere aperti fino all'1 di notte per soddisfare anche coloro che cercano qualità e gusto nelle ore più tarde”.

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli esprime i migliori auguri per questa iniziativa: “L’apertura di Uscio e Bottega rappresenta un esempio virtuoso di come l’imprenditoria locale possa contribuire a valorizzare il territorio. La scelta di puntare sulla pizza pisana e sui prodotti tipici toscani è un segnale forte di radicamento e valorizzazione delle eccellenze locali. Come Confcommercio, siamo orgogliosi di supportare attività come questa che contribuiscono a rafforzare l’identità culturale del nostro centro storico. Auguriamo a Cristiano e Luca un grande successo in questa nuova avventura”. Anche l’assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, ha espresso il proprio compiacimento per questa nuova apertura: “Uscio e Bottega si colloca in una via importante del centro come via Mercanti, contribuendo a renderla ancor più attrattiva e vivace. Questa pizzeria oltre a essere un nuovo luogo conviviale è arricchita da splendide fotografie della nostra città, realizzate dall’artista Sonia Marrese, opere che consentono ai visitatori di ammirare Pisa attraverso una prospettiva artistica unica, conferendo al locale un valore aggiunto in termini di estetica e identità culturale”.

Il menù di Uscio e Bottega si distingue per la sua attenzione alla qualità e alla tradizione locale. La pizza pisana è la protagonista indiscussa, con un impasto che richiede una lunga lievitazione di 48 ore per garantire leggerezza e digeribilità. A breve, sarà introdotta anche la cecina, un altro prodotto tipico toscano molto apprezzato. Tra le pizze più particolari, spicca la “Uscio e Bottega”, una creazione esclusiva a base di gorgonzola, lardo di Patanegra e impasto bianco, una vera delizia per i palati più curiosi.

Inoltre, la pizzeria propone un’ampia selezione di prodotti toscani, tra cui salumi e ingredienti di alta qualità: “Siamo soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso. Ci stiamo facendo conoscere piano piano grazie alla qualità dei nostri prodotti e alla bontà della nostra pizza” conclude Marrese.