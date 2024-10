Più parcheggi e nuova disposizione. Paparelli si rinnova

Più posti auto per i clienti, nuova dislocazione dei banchi e un’offerta merceologica diversificata e di qualità. Si è concluso nei giorni scorsi, dopo una lunga concertazione con le associazioni di categoria, l’iter di riqualificazione del mercato che si svolge due volte a settimana in via Paparelli. "Abbiamo provveduto - ha detto l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini - a una migliore dislocazione dei banchi favorendo così una maggiore disponibilità di parcheggi per la clientela. Tutto questo consentirà una migliore fruibilità dell’offerta commerciale, variegandola così da rilanciare il mercato stesso. Ringrazio le associazioni di categoria e gli operatori per la collaborazione, unitamente agli uffici del Comune per il grande lavoro di riorganizzazione compiuto. Ora continueremo a impegnarci per la risoluzione delle problematiche che investono gli altri mercati cittadini". Più nel dettaglio la riqualificazione del mercato di via Paparelli ha consentito di ottenere una migliore ridistribuzione dei posteggi distinti nel settore alimentare e non alimentare; l’aggiunta di posteggi per la vendita di prodotti alimentari distinti in tipologie, prevedendo quindi la vendita di prodotti alimentari tipici, panetteria, pasticceria e pescheria; il recupero di posti auto a disposizione di cittadini; l’ampliamento della superficie di vendita dei posteggi dando così la possibilità agli operatori di aumentare la loro offerta.

Ma anche la soppressione dei posteggi liberi che venivano assegnati alla cosiddetta ’spunta’ in modo da eliminare i posteggi vuoti ed evitare che fossero assegnati ad operatori che vendevano merce di bassa qualità; l’eliminazione di alcuni ostacoli quali pali e guard-rail per migliorare la sicurezza della circolazione in caso di intervento di mezzi di soccorso; l’istituzione di alcuni posteggi riservati agli operatori diversamente abili.

"L’amministrazione comunale - ha osservato Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio - ha dimostrato con i fatti la volontà di rilanciare il mercato Paparelli e la riqualificazione del più grande mercato pisano è frutto di una proficua concertazione con noi. Ringraziamo l’assessore Pesciatini per aver accolto le nostre richieste, oltre che per la concreta vicinanza dimostrata agli operatori, l’impegno e la straordinaria disponibilità. Le nostre indicazioni sono state recepite e hanno portato a un riassetto che secondo i nostri auspici renderà il mercato ancor più attrattivo. La riqualificazione era necessaria e non più procrastinabile e siamo convinti che garantirà senz’altro maggiori opportunità a operatori e clienti".

Secondo il vicedirettore della Confcommercio Luca Franciosi, "questo metodo di concertazione, basato su dialogo e reciproca fiducia, è una garanzia per lo sviluppo e la tutela di realtà costituiscono punti di riferimento imprescindibili per migliaia di cittadini, con una dimensione economica e anche sociale che non può essere sottovalutata: un modello che auspichiamo di replicare anche per il rilancio di altri cittadini, da Pisa fino al Litorale".