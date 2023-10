"Più informati, più sicuri a Pisa: vademecum anti-truffatori"

"Emerge sempre di più l’esigenza di porre in essere azioni concrete - afferma l’assessore con delega ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro – per controllare il fenomeno odioso delle truffe: da quelle consumate in casa con finti tecnici o funzionari di uffici pubblici, a quelle architettate per strada, on line o telefoniche. Queste ultime sono le più odiose perché toccano le sensibilità degli anziani, talora più apprensivi in caso di affetti familiari, che vengono colpiti attraverso il racconto di finti pericoli o storie drammatiche, con richieste di falsi prestiti da bonificare a parenti in grave difficoltà".

Da qui l’impegno del Comune per stare, prosegue l’assessore Porcaro, "concretamente al fianco dei cittadini, con il progetto ‘Più informati, più sicuri’, finanziato dal ministero dell’Interno e realizzato in collaborazione con Confartigianato e polizia municipale: brochure, affissioni di manifesti e volantini sugli autobus ove sono descritte le principali regole da seguire per non essere truffati, ed è sempre attivo il numero di telefono dedicato alla segnalazione di comportamenti sospetti e tutti coloro che si dovessero trovare in pericolo potranno chiamare il 112 o lo 050910811 e ottenere informazioni, rappresentare dubbi e avanzare richieste di sostegno".

g.m.