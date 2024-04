Piste ciclabili, bus elettrici o a pannelli solari?

Gestione del trasporto pubblico, la Provincia interviene nel Coordinamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Regione Toscana. Inoltre la Provincia ha, tra le sue competenze, la gestione della viabilità (strade e ponti). Il presidente Angori dialoga con Autolinee Toscane per monitorare e migliorare il sistema tpl e per risolvere eventuali criticità che la gestione delle linee locali può presentare. Oggetto delle domande degli alunni sono state: le piste ciclabili, perché non se ne realizzino di più nelle città, la sostituzione degli autobus a benzina o gasolio con altri alimentati con pannelli solari o batterie elettriche. Il presidente ha spiegato che in alcune strade a traffico denso è certamente necessaria una corsia dedicata esclusivamente ai ciclisti, ma per realizzarle occorre che lo Stato le finanzi e che il Comune disegni sulla carta un percorso dal tragitto breve; occorre che consideri le necessità delle persone interessate come i negozianti che hanno le loro attività in quelle vie. Un altro modo di diminuire l’inquinamento e arrivare a scuola in sicurezza è il progetto “Pedibus”. Sperimentato e attuato anche a Pisa, prevede l’accompagnamento dei bambini a scuola camminando su percorsi in parte in autobus, con fermate e orari stabiliti, e in parte a piedi, ma tutti insieme. Nei prossimi anni, il trasporto pubblico andrà verso modi alternativi di alimentazione, ma che attualmente il sistema dei pannelli solari o delle batterie elettriche va ancora studiato e perfezionato.