Calcio a cinque e cena in ricordo

Domani, dalle 16 si svolgerà il memorial per ricordare Andrea Pardini, il giovane giornalista pisano scomparso a dicembre 2023, a 34 anni. Per anni giornalista di 50 Canale, lavorò nell’ufficio stampa del Comune di Pisa. Il memorial si svolgerà agli impianti del Five To Five di Asciano Pisano nel quale si sfideranno, in un quadrangolare di calcio a cinque, giornalisti e amici che, in passato, hanno condiviso con Andrea esperienze di vita, di lavoro, ma anche di gioco. Prevista la presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore allo sport Frida Scarpa. Alle 16, l’inaugurazione. Le partite termineranno alle 18.30. Poi si svolgeranno le premiazioni e gli interventi nel ricordo del collega. Alle 19.45 cena al circolo dell’impianto Five to Five. M. B.