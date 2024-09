Pisanova: partiti i lavori per nuove piste ciclabili, finanziamento da 3,5 milioni

Pisa, 10 settembre 2024 - Implementare la rete ciclopedonale presente collegandola, con un percorso in continuità, al centro cittadino e ai principali servizi distribuiti nell’area. E’ l’obiettivo dei lavori iniziati nei giorni scorsi nel quartiere di Pisanova, nella zona est della città, per la riqualificazione urbana di via Frascani, via Pungilupo e via di Padule.

L’intervento, finanziato con fondi Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) per un importo di 3.500.592,47 euro prevede, oltre la realizzazione delle piste ciclabili lungo le tre arterie, anche la sostituzione dei 63 lampioni stradali presenti, la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica a servizio della nuova ciclovia e l’adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche. I lavori consentiranno inoltre di migliorare la fruibilità e la sicurezza stradale delle vie interessate.

Saranno realizzati nuovi percorsi ciclopedonali per complessivi 6412 metri quadrati, a cui si aggiungono 127 metri quadri di tratti a raso 490 metri quadri di attraversamenti, per un totale di 7029 metri quadri. I tracciati ciclabili avranno una larghezza 2,5 metri e una pavimentazione in bitume con strato di finitura in vernice bicomponente di colore rosso. I percorsi pedonali avranno invece la larghezza di 1,5 metri.

“Sono molto soddisfatto che siano partiti anche questi lavori – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa – che fanno parte di una più ampia riqualificazione del quartiere di Pisanova. Si tratta di interventi che prevedono la realizzazione di nuove piste ciclabili, con relative aree attrezzate, nuova illuminazione pubblica, attraversamenti pedonali, che insieme al grande nuovo parco urbano di via Pungilupo dimostrano in modo evidente la nostra volontà di aumentare la qualità della vita di chi abita nei quartieri. Questi lavori si integrano infatti, all’interno dello stesso finanziamento PINQUA, con tutti gli interventi sulle case popolari. Una vera e propria riappropriazione degli spazi, da troppo tempo abbandonati, che vuole dare risposte concrete anche alle giuste richieste di chi non abita nel centro storico. Sottolineo inoltre la presenza in quest’area di due scuole, la primaria “Gereschi” e la secondaria di primo grado “Galilei”, e che i lavori che verranno realizzati consentiranno ai ragazzi che le frequentano di poter raggiungere i plessi in bicicletta, da soli o accompagnati dai genitori, con percorsi sicuri e in sede protetta. Un’ulteriore soddisfazione è infine poter constatare, in piena linea con le tendenze del governo centrale, il mantenimento dei tempi e degli obiettivi molto ambiziosi che ci siamo dati tramite i moltissimi finanziamenti intercettati sin dalla scorsa consiliatura”.

In via Frascani, è prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede protetta per la lunghezza di circa 150 metri, tra via Pungilupo e via Paradisa, collegata con i percorsi ciclabili già presenti in via Bargagna e che uniscono quest’ultima alla zona di Cisanello e al centro cittadino attraverso il percorso, anch’esso compreso nell’appalto, che si sviluppa nell’area a verde retrostante la chiesa della Sacra Famiglia e lungo la via Pistolesi per congiungersi alla via Fausta Giani Cecchini. Il nuovo tratto di ciclabile si svilupperà costeggiando il marciapiede pedonale sul lato est della viabilità carrabile. E’ previsto, in adiacenza alla pista di nuova realizzazione, anche il completamento del marciapiede della larghezza di 1,50 metri, attualmente mancante in corrispondenza dell’area di parcheggio posta sul lato est della strada, che consentirà di collegare i tratti già esistenti migliorando la sicurezza e fruibilità dell’area. Sarà infine realizzato un passaggio ciclabile rialzato all’intersezione tra via Frascani e via Pungilupo, con la demolizione delle isole spartitraffico presenti.

Il tratto di via Pungilupo oggetto di intervento, per una lunghezza di circa 1 chilometro, è quello compreso tra via di Padule e via Sartori. E’ prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che si svilupperà interamente fuori dalla carreggiata stradale presente, con la demolizione e successiva ricostruzione del percorso pedonale esistente nel tratto tra via Frascani e via di Padule, attualmente in stato di abbandono e non adeguato all’utilizzo da parte di utenti deboli. Nell’ultimo tratto della via verso via di Padule, lo spazio esistente in corrispondenza della curva sarà utilizzato per posizionare un’area attrezzata a servizio della pista ciclabile con colonnine attrezzate per il ricovero delle biciclette e la sosta. Completerà l’intervento la fresatura e il ripristino dello strato di usura della pavimentazione bituminosa dell’intera carreggiata stradale.

In via di Padule sarà realizzato un percorso ciclopedonale per la lunghezza di circa 500 metri, dalla rotatoria d’intersezione con via Bargagna sino a via Pungilupo. Nel primo tratto, in particolare, risulterà necessario rimodulare la carreggiata, eliminando alcune isole spartitraffico e rimuovendo parte degli attraversamenti gestiti con corsie di accumulo riservate. Il nuovo percorso ciclopedonale sarà realizzato sul lato destro di via di Padule, nel tratto compreso tra la curva di ingresso e l’incrocio con via Il Sanguigno, in prossimità del quale verrà realizzato un uovo attraversamento ciclopedonale. In corrispondenza dell’accesso ai poli scolastici sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, con un’illuminazione dedicata e un’apposita cartellonistica, per garantire più sicurezza per gli utenti. Nel tratto successivo, dal nuovo attraversamento fino all’incrocio con via Bargagna, la pista ciclabile proseguirà invece sul lato opposto della carreggiata, sviluppandosi prima lungo l’area parcheggio presente e poi lungo la successiva area verde.

Modifiche alla viabilità. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono stati adottati i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta, validi fino al prossimo 31 ottobre:

- Via Frascani corsia ovest del senso di marcia compreso tra Via Paradisa e Via Pungilupo: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli adibiti all’intervento;

- Via Frascani corsia lato est del senso di marcia compreso tra Via Paradisa e Via Pungilupo: divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dell’area di sosta; - Via Frascani tratto da Via Pungilupo e Via Paradisa: istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Pungilupo-Via Paradisa;

- Via Paradisa nell’area di sosta lato nord in prossimità dell’intersezione con Via Frascani: divieto di sosta con rimozione coatta per formazione area-cantiere;

- Via Pungilupo nell’area di sosta lato sud in prossimità dell’intersezione con Via Frascani: divieto di sosta con rimozione coatta per formazione area-cantiere;

- Le Autolinee Toscane devieranno la percorrenza delle proprie linee urbane, informando l’utenza con affissione al capolinea e alle fermate, degli eventuali disagi