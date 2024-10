Pisa, visita alla “Livorno Elementary Middle School”

Pisa, 30 ottobre 2024 - Si è tenuta lunedì la visita alla "Livorno Elementary Middle School", la scuola in territorio comunale di Pisa della base di Camp Darby, da parte dell’assessore alla scuola, ai gemellaggi e alla gentilezza Riccardo Buscemi, delle docenti Sonia Pistelli e Michela La Marca dell’istituto comprensivo Niccolò Pisano di Marina di Pisa. Il complesso raccoglie scuola dell’infanzia, scuola primaria e l’equivalente della nostra scuola secondaria di I grado. Il direttore della base Tim Andersen e il preside della scuola Edwin Caballero hanno dato il benvenuto alla delegazione.

«Sono molto soddisfatto dell’incontro, sia per la cordiale accoglienza che per le prospettive che potranno rappresentare momenti e progetti educativi di collaborazione e condivisione - dichiara l’assessore Riccardo Buscemi -. Oltre alla condivisione di progetti futuri, desidero farmi aiutare dalle due scuole, italiana e statunitense, per sviluppare i rapporti con le scuole di Niles e Okala, le due città USA gemellate con Pisa».

«La dirigenza e i docenti dell’istituto comprensivo Niccolò Pisano - dichiara Sonia Pistelli, vicario del dirigente scolastico – si augurano che gli alunni della scuola primaria di Camp Darby possano partecipare nel mese di maggio all’EngliShow, la manifestazione che tradizionalmente si svolge nel giardino della scuola Viviani a Marina di Pisa. L’iniziativa prevede recite in prosa e musica in inglese per promuovere l’apprendimento linguistico, con concorsi tra i partecipanti selezionati da una giuria di studenti».