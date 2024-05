Pisa University Press al Salone del Libro di Torino

Pisa, 8 maggio 2024 - La casa editrice dell'Università che, fa parte del Cidic- Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, sarà presente, con le novità editoriali e una selezione di titoli e collane, allo stand Upi-University Press Italiane (H06 pad. 2 ). Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio Pisa University Press sarà ospite presso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2024, giunto alla 26° edizione. APPUNTAMENTI - Tre gli appuntamenti in calendario per questa edizione 2024. I primi due si svolgeranno allo stand della Regione Toscana (W166 X 165 pad. Oval) nella giornata di venerdì 10 maggio e saranno moderati da Elena Pianea, direttrice Settore Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della Regione Toscana: EDITORIA - Alle ore 16 avrà luogo l'incontro dal titolo "Il cambio di paradigma. L'editoria inclusiva nell'Università". Per Pisa University Press interverrà Alberto Arenghi (Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità - CNUDD). Con lui, tra i relatori, Paola Monaco (Delegata della Rettrice all’inclusione e diversità) e Roberta Mucciarelli (Presidente del Consiglio editoriale USiena Press) DIVULGAZIONE - Alle 16.45 avrò luogo l'incontro dal titolo "Divulgare il sapere. Il ruolo delle University Press per costruire una società della conoscenza". Interverranno Tommaso Greco (Direttore della Rivista Diacronia – Pisa University Press), Gianfranco Bandini (Consiglio Direttivo di Firenze University Press) e Roberta Mucciarelli (Presidente del Consiglio editoriale USiena Press). CAZZULLO - Infine domenica 12 maggio, alle ore 11.00, presso la Sala Oro del Salone del Libro di Torino, Aldo Cazzullo presenterà il volume dal titolo "Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini", curato da Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti (Pisa University Press, 2023). Introduce e modera il professor Maurizio Degl’Innocenti. EVENTO - L’evento è organizzato dalla Giunta, dal Consiglio regionale e da Pisa University Press-Università di Pisa nell’ambito delle iniziative del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti. Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio Pisa University Press sarà ospite presso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2024, giunto alla 26° edizione. M.B.