Pisa, scoperti con un etto di cocaina cercano la fuga: fermati dallo spray al peperoncino

Pisa, 17 marzo 2025 – Due uomini di 45 e 39 anni, entrambi stranieri, sono stati arrestati dai carabinieri sabato scorso dopo essere stati trovati in possesso di un etto di cocaina a Marina di Pisa. Per bloccarli, per la resistenza che avrebbero opposto dopo aver anche tentato di fuggire, i militari sono dovuti ricorrere all'uso dello spray al peperoncino in dotazione. I due avevano anche 930 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, che sono stati sequestrati. Il 39enne è stato portato al carcere Don Bosco di Pisa, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.