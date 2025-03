Spacca il vetro della Volante in pieno centro

Sembrava in preda alla furia. Impossibile reggerlo. Era notte fonda quando le strade di una volante della polizia e di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, si erano incrociate nella zona di porta Romana. Pieno centro storico, uscito da poco da un locale.

Il fatto è che aveva bevuto troppo, la mente si era annebbiata. Appariva euforico, irriverente nei confronti delle divise a cui si era rivolto con fare strafottente. ’Cosa hai da guardare’, sembra che li avesse apostrofati. Parole e comportamenti che ieri mattina, però, davanti al gip Chiara Minerva non ha confermato. Difeso dall’avvocato Jacopo Meini, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell’interrogatorio di garanzia.

Quella sera su di giri era terminata con l’arresto dell’uomo che, per un problema tecnico, non era poi stato convalidato una settimana fa. Quando la polizia l’aveva incrociato, quella sera, si era ribellato. Aveva colpito un agente, prendendo a calci la macchina della questura. Senza controllo, tanto che per placarlo era stato usato anche lo spray al peperoncino. Alla fine il bilancio dei danni risultava molto pesante perché l’uomo ha spaccato i vetri della Volante.

Succede anche questo in centro a Siena.