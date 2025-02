Prevenzione e salute: al via anche in Aoup l’iniziativa “Cardiologie aperte 2025”

Pisa, 3 febbraio 2025 – Anche quest’anno l’Aoup, con le due Unità operative di Cardiologia 1 (direttore, Raffaele De Caterina) e Cardiologia 2 (direttore, Giulio Zucchelli), partecipa all’iniziativa “Cardiologie aperte 2025” promossa da Anmco-Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri e dalla Fondazione per il tuo cuore onlus. L’evento a Pisa è coordinato dalla presidente della sezione regionale Toscana Anmco Marisa Carluccio, in collaborazione con i colleghi cardiologi delle due strutture che aderiscono volontariamente.

Si tratta della diciannovesima edizione di questa settimana di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, mirata a diffondere i principi base della prevenzione.

Questa l’organizzazione predisposta: - Da martedì 11 febbraio a giovedì 13 febbraio, dalle 14 alle 16, i cardiologi della Cardiologia 2 dell’Aoup risponderanno telefonicamente ai cittadini che vorranno porre domande o esporre dubbi relativi alla salute cardiovascolare al numero Verde 800 05 22 33 predisposto dalla Fondazione per il tuo cuore - HCF Onlus (referente la cardiologa Valentina Barletta).

- Al format telefonico si affiancano le iniziative “in presenza” attraverso consulti cardiologici, visite ambulatoriali ed esami strumentali organizzate da lunedì 10 a sabato 15 negli ambulatori della Cardiologia 1 e della Cardiologia 2 dell’Aoup (Edificio 10, Nuovo Ospedale S. Chiara in Cisanello). In questo caso i cittadini devono chiamare il numero 050 996975 (a partire dal 4 febbraio, dalle 10 alle 13) per prenotare un consulto.

- Nel dettaglio, la Cardiologia 2 organizza 24 appuntamenti complessivi suddivisi in slot di 8 pazienti al giorno: lunedì 10 febbraio, dalle 15 alle 18, consulto + visita cardiologica + Ecg sul tema fibrillazione atriale (referente il cardiologo Matteo Parollo); venerdì 14 consulto + visita cardiologica + Ecg sulla cardiologia di genere, sempre dalle 15 alle 18 (referente la cardiologa Marisa Carluccio) e sabato 15 (dalle 9.30 alle 12) consulto + visita cardiologica + Ecg sulla morte cardiaca improvvisa (referente sempre Carluccio) – Secondo piano dell’Edificio 10, stanza 45.

- La Cardiologia 1, invece, organizza 10 appuntamenti complessivi. Martedì 11 febbraio, dalle 14 alle 18, 5 appuntamenti (consulto + visita cardiologica + Ecg + ecocardiografia) sul tema della cardio-oncologia (referente la cardiologa Maria Grazia Delle Donne); venerdì 14, sempre dalle 14 alle 18, altri 5 appuntamenti (consulto + visita cardiologica + Ecg + ecocardiografia) sul tema: trattamento dei fattori di rischio (referente il cardiologo Gabriele Masini) – area ambulatoriale cardiologica, piano terra Edificio 10.

Anmco e la Fondazione per il tuo cuore hanno da sempre perseguito obiettivi di salute pubblica attraverso campagne di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiache. Le patologie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte in Italia e in Toscana. Molti dei fattori di rischio collegati alla mortalità cardiovascolare (ipertensione arteriosa, diabete mellito, elevati livelli di colesterolo nel sangue, fumo di sigaretta, sedentarietà, alimentazione non adeguata) sono modificabili attraverso adeguati stili di vita e mediante terapie farmacologiche. Un controllo adeguato dei fattori di rischio può abbattere la mortalità di più del 50% e la modifica dello stile di vita, come la pratica dell’esercizio fisico è in grado di ridurre la mortalità cardiovascolare fino al 30%. Purtroppo, ancora oggi molti fattori risultano non adeguatamente controllati a livello di popolazione. Il ruolo del cardiologo è quindi centrale per sensibilizzare il cittadino sulle strategie di prevenzione per migliorare la salute del cuore.