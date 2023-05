Pisa, possibilità di richiedere stalli personalizzati per le persone disabili

Pisa, 23 maggio 2023 - Da alcuni giorni è possibile richiedere, presso gli uffici di Pisamo, per i cittadini pisani, lo stallo personalizzato per le persone disabili. La concessione del parcheggio ad personam per disabili è un diritto e il rilascio è gratuito. DELIBERA – Si tratta del risultato di una delibera del consiglio comunale del 13 dicembre 2022 inserita nel regolamento comunale per l’assegnazione ai titolari di contrassegno disabili di spazi di sosta personalizzati. Tale delibera dà la possibilità sul territorio comunale di richiedere uno stallo presso la propria abitazione oppure nel luogo di lavoro in zone dove è complicato parcheggiare, quelle zone ad alta densità di traffico o con rilevanti problemi di sosta. Si considerano tali, ad esempio, tutte le Ztl e le strade che hanno caratteristiche analoghe. Le richieste vengono vagliate dall’apposita commissione tecnica istituita per l’occasione dal provvedimento n. 162 del 3/02/2023 che avrà il compito di esaminare le istanze. Qualora non sia possibile realizzare uno stallo personalizzato verrà comunque garantita una soluzione alternativa. DI CIOLO – Il garante dei diritti delle persone disabili del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, ha commentato questa novità per tutta la cittadinanza: “Da anni si parlava di questa problematica e oggi siamo arrivati ad una soluzione. La delibera è andata in iter dallo scorso dicembre e, in accordo con Pisamo, stiamo andando avanti con l’assegnazione degli stalli. In collaborazione con l’amministrazione comunale e Pisamo abbiamo ottemperato di dedicare degli stalli personalizzati alle persone che abitano a Pisa e nel centro storico, per dare così la possibilità di parcheggiare vicino casa a chi ne avrà bisogno”. MODULISTICA – Il modulo debitamente compilato, sottoscritto e corredato di fotocopia del documento di identità e del contrassegno di invalidità (cude) potrà essere consegnato a Pisamo tramite mail all’indirizzo [email protected], all’indirizzo pec [email protected] oppure a mano presso gli uffici amministrativi di Pisamo.