Pisa Jazz suona i ritmi del deserto. La musica tra Italia, Mali e Marocco

Un incontro sul terreno della musica ai ritmi del deserto tra Italia, Mali e Marocco. Sono le atmosfere proposte questa sera e domani dal cartellone di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa.Una full immersion nelle suggestioni dell’Africa che inizia questa sera alle 21.30 alla Torre dell’Orologio di Vicopisano: nella rocca eretta da Brunelleschi si esibiranno Said Tichiti, dal profondo deserto marocchino il maestro del guembri, strumento a corde pizzicate tipico del Nordafrica e uno dei sassofonisti più apprezzati della scena nazionale, e Dimitri Grechi Espinoza, per un live con le radici nel Mediterraneo in collaborazione con Associazione The Thing.

Domani sera allo spazio Arno Vivo a Pisa va in scena un doppio appuntamento, in collaborazione con Toscana Produzione Musica: alle 21.30 Mali Blues, formazione capitanata da Espinoza che nasce dall’esperienza con musicisti tuareg e berberi, per continuare alle 22.30 con una leggenda della chitarra maliana: Samba Touré ( le prevendite su Ticketone).

Pisa Jazz si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Pisa, Regione Toscana, Comune di Pisa e Toscana Energia. Un evento che riconferma ogni anno il successo di pubblico, grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio, che propongono location suggestive per l’ascolto di musiche itineranti tra i più vari generi, in un immaginario viaggio acustico tra le sonorità di tutto il mondo.

A.A.