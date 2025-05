Pisa, 15 maggio 2025 – Una colonna di fumo nero, visibile anche dai lungarni: si tratta di un incendio in via San Michele degli Scalzi a Pisa, non lontano dal centro.

Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero interessato il magazzino del supermercato Carrefour Express; a causa del fumo il negozio è stato evacuato. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO