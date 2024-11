Pisa, il cordoglio dei carabinieri per i lutti dell'ultimo anno

Pisa, 29 novembre 2024 - Cordoglio da parte deI soci della sezione "Vittorio Bellipanni" dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa per la catena di lutti che ha colpito le cariche associative del Sodalizio e di soci simpatizzanti. Circa un anno fa, infatti, la scomparsa del generale di brigata Giuseppe Pagot, più volte consigliere della "Bellipanni", punto di riferimento associativo e già comandante del Gruppo squadroni carabinieri a cavallo del 4° reggimento, attivo nella Federazione italiana sport equestri, competente e preciso presidente di giuria, grande appassionato di ippica sportiva. Poco dopo, il triste epilogo per l'amata moglie, la signora Arabella, socia simpatizzante della sezione pisana dell'Anc.

Lo scorso 28 ottobre è venuta a mancare dopo lunga malattia senza cura , la figlia Stefania, tenente veterinario dei Lancieri di Montebello, socia sezionale, che condivideva con la sua amatissima famiglia, la grande passione per l'ippica e per il cavallo nel cui ambito era esperta del benessere sportivo. Lo scorso 28 settembre, la "Bellipanni" ha perso anche il suo presidente in carica: dopo rapida e irreversibile malattia, il brigadiere Carmelo Gullo già al nucleo carabinieri di Camp Darby, lasciando tutti quanti i soci sgomenti e addolorati. Infine, pochi giorni fa anche il precedente presidente del sodalizio per quasi 30 anni della "Bellipanni", l'appuntato Alessandro Baris è deceduto dopo lunga malattia, assistito dalla moglie Mina e dai familiari.

I Soci, costernati, porgono le più profonde condoglianze alle rispettive famiglie degli scomparsi e rivolgono in loro ricordo, una sentita preghiera alla "Virgo Fidelis" patrona dei Carabinieri affinché li accompagni al trono dell’Altissimo. Al momento, sono in corso di perfezionamento le nomine dei nuovi quadri direttivi a seguito delle elezioni associative svoltesi domenica scorsa 24 novembre, al termine delle quali l'attività della sezione pisana dell'Anc "Vittorio Bellipanni" riprenderà regolarmente.”