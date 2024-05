Pisa è la capitale della robotica. Torna il festival: tre giorni di eventi

di Stefania Tavella

PISA

Pisa torna ad essere la ‘città dei robot’. E’ previsto venerdì alla Stazione Leopolda il taglio del nastro del Festival della Robotica, iniziativa di divulgazione scientifica organizzata dalla Fondazione Tech Care con il contributo di Giunta Regionale Toscana, che ritorna in città con un programma ricco di eventi, seminari e workshop gratuiti e aperti a tutti. "In sintonIA con il futuro" è lo slogan di questa edizione, sul quale ha richiamato l’attenzione il direttore scientifico del Festival, Mauro Ferrari, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Gambacorti per la presentazione dell’evento.

Temi centrali della manifestazione saranno l’intelligenza artificiale e i sistemi robotici, sempre più pervasivi nella vita quotidiana di ognuno di noi. "Lo sviluppo di queste tecnologie è inarrestabile - ha spiegato Ferrari - ed è destinato ad acquisire un peso sempre maggiore nel nostro futuro, ma è importante che il perno di questo sviluppo resti l’uomo. E’ necessario che ci sia una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sul significato delle nuove tecnologie e sulle loro implicazioni, attuali e future".

Il Festival si propone, dunque, di "offrire un servizio a tutta la cittadinanza", diffondendo conoscenze certificate su questi argomenti e combattendo così la disinformazione. "La tre-giorni pisana - continua - sarà densa di eventi e toccherà tutte le tematiche del Festival. Per quanto i ricercatori pisani siano di assoluto primo piano internazionale, arricchiremo l’offerta anche con la presenza di altri ospiti di fama e levatura internazionale che, con la loro esperienza, contribuiranno ad accrescere la cultura sulle nuove tecnologie declinate nella robotica e nella intelligenza artificiale".

Ha ribadito lo scopo divulgativo della manifestazione anche il sindaco Michele Conti: "Dobbiamo far capire ai nostri concittadini che siamo di fronte a un’opportunità e non a scenari fantascientifici e per forza negativi. Il mondo della medicina per primo dimostra il valore e il sostegno della robotica in ambito sanitario. Si tratta di grandi opportunità da saper sfruttare per migliorare la vita di ciascuno di noi". Un festival aperto a tutti, ma che vuole rivolgersi, in particolare, ai giovani, ponendosi l’obiettivo "di aiutarli a orientarsi nelle loro scelte professionali", come ha sottolineato Michele Mariani, vice presidente della Fondazione Pisa.

"La nostra è a tutti gli effetti la capitale della robotica, - ha aggiunto l’assessore Frida Scarpa - Pisa è la città del sapere e delle eccellenze universitarie che hanno sviluppato queste tecnologie all’avanguardia. In un momento in cui l’intelligenza artificiale generativa e la robotica sono protagonisti del dibattito pubblico e non solo, ci sentiamo al centro del mondo anche per i riflessi sull’orientamento dei giovani che si avvicinano al mondo dello studio universitario". Si spazierà dalla medicina all’agricoltura, dalla nautica all’archeologia nell’intento di far conoscere al pubblico la robotica in tutte le sue declinazioni, offrendo un’opportunità di arricchimento personale e stimolando la curiosità verso un mondo con il quale saremo sempre più chiamati a interagire.