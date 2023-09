Pisa celebra la fine dell’assedio Viaggio nel tempo sotto il Bastione

Domani dalle 9 al via la terza edizione della fine dell’assedio del Bastione Stampace (8 settembre 1499). I cittadini che parteciperanno portando un fiore durante la rievocazione della breccia del bastione sarà regalato il libro "Onore e gloria" di Marco Chiaverini. Soddisfatto il presidente dei Balestrieri di Porta San Marco, Cristiano Scarpellini. "È stato ampiamente raggiunto l’obiettivo della nostra Associazione in questo triennio di difficile organizzazione post Covid che si prefiggeva fin dall’inizio di scoprire e presentare alla cittadinanza eventi e luoghi della storia della nostra Città in parte dimenticati", spiega Scarpellini presentando la terza edizione del ricordo dedicato ai gloriosi pisani che si contrapposero all’esercito fiorentino. Ma i Balestrieri di Porta San Marco sono giunti anche alla quarta edizione della fine assedio dell’esercito franco-fiorentino che si è tenuta al Parco delle Concette. "Una manifestazione chei coniuga tradizione, sport e storia, una storia che non molti pisani conoscono. Nostro dovere è incentivare queste iniziative", dice l’assessore Filippo Bedini. "Nelle sette edizioni rievocative realizzate, abbiamo distribuito gratuitamente i cittadini intervenuti, 600 cartelle rievocative di prestigio e 150 libri della storia della Seconda Repubblica Pisana e continueremo a distribuirecopie del libro "Onore e Gloria di Marco Chiaverini a tutti i Pisani che porteranno un fiore durante la rievocazione". Ecco il programma al Bastione Stampace con Compagnia balestrieri Lucca e la falconeria Sunrise. Alle 9, disposizione accampamenti medievali di Armigeri delle compagnie pisane ed inizio visite; alle 12, apposizione corona di alloro alle mura da parte delle autorità cittadine, presenza gonfalone della città e valletti in costume storico, drappello d’onore dei "Balestrieri di Porta San Marco" e altri gruppi storici. Alle 16, partenza corteo dal Fortilizio della Cittadella. Alle 16.15 in San Paolo a Ripa d’Arno per solenne benedizione dei gruppi partecipanti. Alle 16.30, attività di falconeria e didattica con esibizione di volo dei rapaci. Alle 17 palio tra i balestrieri di Lucca e di Porta San Marco, all’interno del Sostegno. Esibizione arcieri. Infine, alle 18 proclamazione vincitori e sbandierata della vittoria a conclusione della rievocazione, rientro ai locali vestizione.

Carlo Venturini