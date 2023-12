Pisa capitale del servizio civile universale

Si svolgerà a Pisa, per la prima volta lontano dalla capitale, la giornata nazionale del servizio civile universale. L’appuntamento è in programma il prossimo 15 dicembre alla presenza del ministro dello sport e delle politiche giovanili, Andrea Abodi. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 10 alla Stazione Leopolda, nella quale sono attesi circa quattrocento studenti delle quarte e quinte degli istituti superiori della città.

"Sarà un’occasione importante per i nostri giovani - ha detto il sindaco Michele Conti - per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le associazioni del Terzo settore, e svolgere funzioni anche civiche e di solidarietà verso le proprie comunità di appartenenza".

Secondo l’assessora allo sport e politiche giovanili, Frida Scarpa, "sarà un appuntamento importante e sono orgogliosa che il ministro Abodi abbia voluto organizzarlo nella nostra città". In sede di presentazione del programma che prevede talk con esperti del settore, il capo dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri, Michele Sciscioli, ha confermato "la volontà del governo di rendere negli anni questo appuntamento nelle varie città italiane, perché il nostro obiettivo è quello di stabilire un dialogo il più diretto possibile con i giovani".

"Il servizio civile - ha concluso Scarpa - oggi è avvertito socialmente come generatore di azioni civili, strumento di solidarietà, cooperazione nazionale e internazionale e tutela di diritti civili, rivolto ai nostri giovani in un processo di costruzione di quello che è il progresso sociale delle nostre comunità. Il servizio civile ha un significato valoriale che, dal 2000 quando è stato sospeso il servizio militare obbligatorio, va oltre quella che un tempo era l’obiezione di coscienza alternativa alle armi. E’ una difesa della patria senza armi che regala a tantissimi giovani anche la possibilità di costruirsi un futuro professionale al servizio degli altri".

All’organizzazione della giornata partecipa anche l’Università di Pisa e Pierluigi Consorti, membro fondatore del Consorzio interuniversitario di studi sul servizio civile, "ha ricordato che esso rappresenta l’occasione per fornire uno strumento concreto a chi dà la sua disponibilità a mettersi al servizio della comunità". Alla Stazione Leopolda il giornalista Mario Benedetto,. editoriali sta de Il Messaggero e volto televisivo, modererà la tavola rotonda con i giovani e che vedrà tra gli ospiti nelle vesti di testimonial di alto livello provenienti dal mondo dello sport. Il programma integrale della giornata sarà reso noto nei prossimo giorni.

Gab. Mas.